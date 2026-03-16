Un reportaje emitido a nivel nacional por Willax TV, en el programa conducido por Augusto Thorndike, reveló nuevos detalles sobre la trayectoria política del actual congresista de la República, José Luis Elías Ávalos, quien busca postular al Senado por el partido Alianza para el Progreso.

Polémica política

Según la nota periodística, Elías Avalos fue elegido inicialmente como congresista por el partido Avancemos, liderado por Rafael Rey, pero posteriormente se habría incorporado a las filas del oficialismo durante el gobierno de Alberto Fujimori. Este cambio se produjo en un contexto de presuntas negociaciones impulsadas por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien buscaba asegurar la mayoría parlamentaria mediante el transfuguismo.

El informe televisivo citó declaraciones y documentos presentados en investigaciones congresales y judiciales que mencionarían supuestas entregas de dinero a parlamentarios para cambiarse de bancada. En ese marco, se indicó que el nombre de Elías Avalos habría figurado en registros y testimonios que daban cuenta de montos entregados para respaldar la campaña electoral del fujimorismo en la región Ica.

Asimismo, el reportaje detalló que, tras su permanencia en el fujimorismo, el actual legislador continuó su carrera política pasando por distintas agrupaciones como Podemos Perú y, más recientemente, Alianza para el Progreso, desde donde ahora impulsa su aspiración al Senado. Esta trayectoria fue presentada como parte de un historial político marcado por constantes cambios de militancia.

Otro aspecto abordado por el medio nacional, fue la presunta utilización de espacios públicos en la zona de ingreso a la ciudad de Ica, donde se habrían instalado rejas vinculadas a la Universidad San Juan Bautista. Según el reportaje, estas acciones habrían generado cuestionamientos de autoridades locales.

El programa en Willax Tv, también mencionó críticas sobre el desempeño parlamentario del legislador, señalando un elevado número de inasistencias a sesiones del Congreso, lo que le habría valido calificativos como el de “congresista más faltón”, situación que fue explicada por el propio político en declaraciones recogidas por el medio.

VIDEO RECOMENDADO