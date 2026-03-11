Con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de quienes aspiran a representar al país en el Congreso bicameral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y del Programa Voto Informado, organiza la Exposición de Agenda Parlamentaria – Ica que se desarrollará del 11 al 13 en el auditorio central del Hotel Sol de Ica a las 06:00 p.m. y será transmitida a través de la plataforma digital.

Elecciones Generales 2026

Este espacio reunirá a representantes de las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral, quienes presentarán y contrastarán sus propuestas ante la ciudadanía, permitiendo que los electores conozcan las iniciativas de los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados y puedan tomar una decisión informada al momento de emitir su voto.

La organización de estas jornadas forma parte de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas al suscribir el Pacto Ético Electoral, promovido por el JNE, que impulsa la exposición pública de propuestas y el respeto a las reglas de una competencia democrática basada en ideas.

Asimismo, este tipo de espacios de diálogo y presentación de propuestas viene siendo promovido por el Jurado Nacional de Elecciones desde procesos electorales anteriores, como parte de las estrategias institucionales orientadas a fortalecer la cultura democrática y fomentar el voto informado y responsable de la ciudadanía.

La metodología establecida contempla la participación de las organizaciones políticas inscritas en el proceso electoral, cada una representada por una dupla de candidatos: uno al Senado y otro a la Cámara de Diputados, conformada por un hombre y una mujer.

La exposición se desarrollará en dos bloques temáticos, que permitirán abordar propuestas vinculadas a los principales retos del país:

Bloque 1: Dimensión Social e Institucional. En este espacio participarán los candidatos a la Cámara de Diputados, quienes presentarán sus propuestas relacionadas con temas sociales, institucionales y de fortalecimiento del Estado.

Dimensión Social e Institucional. En este espacio participarán los candidatos a la Cámara de Diputados, quienes presentarán sus propuestas relacionadas con temas sociales, institucionales y de fortalecimiento del Estado. Bloque 2: Dimensión Económica, Territorial y Ambiental. En este bloque participarán los candidatos al Senado, quienes expondrán sus propuestas vinculadas al desarrollo económico, la gestión territorial y la sostenibilidad ambiental.

Durante la jornada, los participantes presentarán sus propuestas y podrán formular preguntas o comentarios respecto a las intervenciones de los demás candidatos, fomentando así un espacio de intercambio democrático de ideas.

A través de estas jornadas de exposición de propuestas, el Jurado Nacional de Elecciones reafirma su compromiso con la promoción de una ciudadanía informada, crítica y participativa, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de elecciones transparentes en todo el país.

VIDEO RECOMENDADO