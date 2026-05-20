Las autoridades regionales de Ica presentaron un balance preliminar tras el sismo de magnitud 6.1 registrado ayer, informando daños leves en establecimientos de salud, instituciones educativas afectadas y un total de 27 personas heridas en distintas provincias de la región.

Múltiples daños

Desde la Dirección Regional de Salud de Ica se informó que el Hospital Santa María del Socorro y el Hospital Regional de Ica atendieron en conjunto a 24 pacientes tras la emergencia. A ello se suman dos pacientes reportados en Nasca y uno en Chincha, elevando la cifra total a 27 afectados. La mayoría sufrió policontusiones, golpes y caídas ocasionadas durante la evacuación y el movimiento telúrico.

Las autoridades de salud señalaron además que cinco establecimientos médicos de la provincia de Ica registraron afectaciones estructurales leves. Entre ellos figuran los centros de salud de La Venta, San Juan Bautista, Chanchajalla, Subtanjalla y Pueblo Nuevo. Pese a los daños reportados, todos continúan operativos y brindando atención a la población.

Asimismo, la Dirección Regional de Educación de Ica informó que varias instituciones educativas sufrieron daños tras el sismo y permanecen bajo evaluación técnica.

Uno de los casos más severos corresponde a la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres, con vidrios rotos y parte de las paredes y columnas desprendidas, donde la directora resultó herida y recibió seis puntos en la cabeza debido a un accidente ocurrido durante la emergencia.

Asimismo, se reportó que el Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Divino Niño quedó inhabitable luego de presentar severos daños en su infraestructura.

Asimismo, en el distrito de Los Aquijes, la alcaldesa Karol Rojo, realizó un recorrido donde informó que se visitaron los sectores de Arenal, Sunampe, Garganto Barrio, Yaurilla, Alto Yaurilla, Huamanguilla, Astramay y alrededores, constatando el estado de viviendas y zonas afectadas, a fin de coordinar las acciones necesarias para brindar el apoyo correspondiente para las familias. Se evidenció paredes colapsadas y grietas en carreteras.

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