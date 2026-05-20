Minutos después del sismo de magnitud 6.1 con epicentro en la provincia de Ica, la Plataforma Provincial de Defensa Civil de Pisco sesionó de manera inmediata para recopilar los primeros reportes de daños y coordinar acciones de respuesta en la zona.

Reunión de emergencia

La reunión fue encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, junto a representantes de las entidades de primera respuesta, con el objetivo de evaluar el impacto del movimiento telúrico ocurrido ayer al mediodía.

“Vamos a ponernos al tanto de todos los pormenores y realizar las acciones que correspondan”, señaló el burgomaestre al ingresar a la reunión junto a representantes de Defensa Civil, bomberos, Cruz Roja, UGEL, serenazgo y otras entidades.

Durante la sesión se confirmó que el sismo no generó alerta de tsunami, pese a la cercanía de la provincia con el litoral. Asimismo, las autoridades reportaron que, hasta el cierre de la reunión, no se habían registrado fallecidos ni daños materiales de consideración en Pisco.

Representantes de la UGEL informaron que las instituciones educativas activaron sus protocolos de evacuación y entrega de estudiantes a sus familias, sin reportarse afectaciones estructurales en colegios ni en la sede administrativa.

Por su parte, el cuerpo de bomberos indicó que una brigada se encontraba realizando labores de rescate de un perro en la zona de Punta Lechuza, dentro de la Reserva de Paracas, cuando ocurrió el movimiento sísmico. Según el reporte preliminar, solo se registraron pequeños deslizamientos de rocas y arcilla en el sector.

De acuerdo con el reporte preliminar, se reportó el deslizamiento de rocas en el distrito de Huáncano, situación que viene siendo monitoreada por los equipos de emergencia.

“Tenemos la experiencia del terremoto de 2007. Es importante contar con nuestra mochila de emergencia y participar seriamente en los simulacros porque pueden salvar vidas”, manifestó el edil.

Las autoridades recordaron además que el próximo 29 de mayo se realizará el primer simulacro nacional multipeligro del año, actividad que buscará fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudadanía y las instituciones frente a desastres naturales.

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