El peruano José Carlos Salcedo, tatuador tacneño y fundador de Salcedo Tattoo Gallery, dejó en alto el nombre de Tacna y del Perú durante su participación en la Expo Tattoo Medellín 2026, realizada el 8, 9 y 10 de mayo en Plaza Mayor Medellín, Colombia, considerada una de las Expo Tattoo más grandes e importantes de Latinoamérica.

El evento reunió a más de 900 artistas de distintas partes del mundo, convirtiéndose en uno de los encuentros de tatuaje más importantes del continente, informó el artista en una nota de prensa.

Reconocidos tatuadores internacionales

Indicó que compitió junto a reconocidos tatuadores internacionales, José Carlos obtuvo el segundo lugar en la categoría Traditional Tattoo, una de las categorías con mayor nivel y competitividad dentro de la convención.

Con más de 14 reconocimientos nacionales e internacionales en su trayectoria, el artista continúa posicionándose como uno de los exponentes peruanos con mayor crecimiento dentro de la escena del tatuaje latinoamericano, llevando el arte tacneño a escenarios internacionales.

Disciplina y amor por el arte

“Este logro representa años de esfuerzo, disciplina y amor por el arte. Poder representar a Tacna y al Perú en un evento tan importante me llena de orgullo y motivación para seguir creciendo”, expresó José Carlos Salcedo tras la premiación.

Actualmente el tacneño forma parte del Team Gecko, una de las marcas de productos para tatuaje más reconocidas del país, y continúa desarrollando proyectos artísticos tanto en Perú como en el extranjero.