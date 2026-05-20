El gobierno de Bolivia anunció este miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia, Elizabeth García, a quien acusa de “injerencia” en asuntos internos tras las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre las protestas que enfrenta el mandatario boliviano Rodrigo Paz.

La decisión fue comunicada por la cancillería boliviana, que señaló que la medida busca “preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados”.

Bolivia fija plazo para salida de la diplomática

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que otorgó un plazo —sin precisar la fecha exacta— para que la embajadora abandone el país.

Sin embargo, el gobierno aclaró que la decisión no implica una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Las tensiones surgieron luego de que Gustavo Petro afirmara en su cuenta de X que “Bolivia vive una insurrección popular” como respuesta a una “soberbia geopolítica”.

Además, el mandatario colombiano señaló que su gobierno estaba dispuesto a colaborar en la búsqueda de “fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana” si era invitado.

Petro cuestiona decisión de Bolivia

Tras conocerse la expulsión de la diplomática, Petro reaccionó en declaraciones a Caracol Radio.

“Si por proponer un diálogo sacan a la embajadora, es porque se están pasando a extremismos”, sostuvo el presidente colombiano.

El mandatario agregó que Bolivia atraviesa una situación que requiere “un gran diálogo nacional” y advirtió que la crisis podría derivar en hechos de violencia.

Protestas continúan en Bolivia

Desde inicios de mayo, Bolivia enfrenta intensas protestas lideradas por campesinos, mineros, obreros y distintos sectores sociales, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de la crisis económica más severa del país en las últimas cuatro décadas.

Las movilizaciones incluyen bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía, afectando especialmente a La Paz, sede del gobierno boliviano.

El Ejecutivo de Paz sostiene que las protestas forman parte de un intento de “golpe de Estado” presuntamente impulsado por el exmandatario Evo Morales, quien permanece prófugo de la justicia boliviana por un caso de presunta trata de una menor.

Estados Unidos respalda al gobierno boliviano

La expulsión de la embajadora colombiana ocurre un día después de que Estados Unidos expresara públicamente su respaldo al gobierno de Rodrigo Paz.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, calificó la situación como “un golpe financiado por una alianza entre política y crimen organizado en América Latina”.