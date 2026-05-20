Integrantes del movimiento político Ahora Nación realizaron un plantón frente a la sede del Jurado Electoral Especial de Huancayo para exigir la inscripción inmediata de sus candidaturas y denunciar presuntas irregularidades en el sistema electoral.

La protesta fue convocada para las 10:00 de la mañana de este miércoles en el local del JEE, ubicado en el jirón Nemesio Ráez N.° 251, en el distrito de El Tambo. Según los organizadores, la medida busca expresar su rechazo a la exclusión de listas y advertir sobre un supuesto colapso del sistema electoral.

Los representantes del movimiento señalaron que la movilización se desarrollaría de manera pacífica y convocaron a los medios de comunicación a cubrir la protesta frente a la sede electoral.