La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ica confirmó la presencia de 35 casos del virus Mano, Boca y Pie en diferentes instituciones educativas de la provincia, generando preocupación entre padres de familia y docentes.

Contagio escolar

La directora de la UGEL Ica, Juana Elena Espino Espino, informó que los contagios se han detectado principalmente en colegios de nivel inicial y primaria, por lo que se han activado protocolos sanitarios para evitar una mayor propagación de la enfermedad.

La autoridad educativa detalló que los casos se encuentran distribuidos en 12 instituciones educativas, de las cuales ocho pertenecen al nivel inicial y cuatro al nivel primario. Según indicó, varios menores con síntomas leves permanecen en casa bajo observación de sus familias y atención médica.

Espino señaló que desde abril ya se habían reportado los primeros casos en una institución educativa inicial, situación que llevó a la UGEL a sostener reuniones con directores para reforzar las medidas de prevención. Entre las acciones adoptadas figuran la desinfección constante de aulas, limpieza de juguetes, mesas, sillas y pisos, especialmente en ambientes donde estudian niños pequeños que mantienen contacto permanente con objetos compartidos.

La directora también explicó que uno de los principales protocolos activados es el lavado frecuente de manos, medida que volvió a reforzarse en todos los planteles educativos de la provincia. Asimismo, indicó que las instituciones cuentan con abastecimiento de agua y que, de presentarse alguna deficiencia, se coordina de inmediato con Emapica para garantizar el llenado de tanques y el acceso al servicio básico.

En ese sentido, exhortó a los padres de familia a mantener la calma y evitar enviar a sus hijos a clases si presentan síntomas como fiebre, dolor corporal o erupciones en manos, pies y boca. Recomendó acudir a un centro de salud y seguir estrictamente las indicaciones médicas para evitar nuevos contagios dentro de las aulas.

Finalmente, la titular de la UGEL Ica recordó que varias instituciones educativas se encuentran actualmente en semana de gestión, lo que permite que los escolares permanezcan en casa mientras docentes y directivos realizan labores administrativas. La autoridad sostuvo que se mantendrá un monitoreo permanente de la situación sanitaria debido al cambio de clima y al incremento de enfermedades virales entre la población escolar.

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