La preocupación crece entre padres de familia y docentes de la provincia de Ica tras confirmarse nuevos casos de la enfermedad mano, pie y boca en instituciones educativas.

Alerta sanitaria

En la institución educativa N.° 22330 de Collazos, ubicada en el distrito de Salas, se detectaron dos casos del virus Coxsackie en estudiantes del segundo grado de primaria, situación que obligó a las autoridades del plantel a activar medidas preventivas para evitar la propagación del contagio entre los escolares.

A través de un comunicado urgente, la dirección del colegio informó la suspensión de clases para el jueves 15 de mayo y convocó a los padres de familia a participar en una jornada de desinfección profunda dentro del plantel.

Para ello, se solicitó a los asistentes llevar materiales como lejía, guantes, mascarillas, baldes y utensilios de limpieza, siguiendo las recomendaciones emitidas por la UGEL y el Ministerio de Salud. Sin embargo, algunos padres expresaron incomodidad por tener que asumir parte de estas labores.

Las autoridades educativas y sanitarias señalaron que la enfermedad mano, pie y boca suele afectar principalmente a menores de edad y se transmite con facilidad en espacios cerrados como aulas escolares. Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre, lesiones en la boca y erupciones en manos y pies, por lo que recomendaron acudir inmediatamente a un centro de salud ante cualquier señal de alerta.

Asimismo, hicieron un llamado a los padres de familia para no enviar a clases a niños que presenten síntomas relacionados con el virus, a fin de evitar nuevos contagios dentro de la comunidad educativa.

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