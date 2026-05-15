La preocupación viene creciendo en la provincia de Pisco luego de que algunas instituciones educativas comenzarían a adoptar medidas preventivas ante el presunto incremento de casos relacionados con la enfermedad conocida como manos, pies y boca, asociada al virus Coxsackie.

Esta situación habría generado que algunos planteles evalúen e incluso dispongan temporalmente el desarrollo de clases virtuales con el objetivo de prevenir posibles contagios entre los estudiantes.

Protocolos de prevención

A través del Comunicado N° 009-2026, la Unidad de Gestión Educativa Local de Pisco informó que se vendrían aplicando protocolos de prevención en las instituciones educativas de la provincia. Entre las recomendaciones emitidas se encuentra el constante lavado de manos, evitar tocarse ojos, nariz y boca, desinfectar superficies y evitar el contacto con personas infectadas. Asimismo, exhortaron a los padres de familia acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma sospechoso.

Por otro lado, la Institución Educativa Bandera del Perú emitió el Comunicado N° 026-2026, donde dispuso como medida preventiva el uso obligatorio de alcohol gel en aulas desde el 25 de mayo del 2026. Además, se indicó que cada estudiante deberá portar alcohol gel o alcohol líquido al 70 %, mientras que docentes y auxiliares verificarán el cumplimiento de estas disposiciones sanitarias durante la jornada escolar.

Sin embargo, el caso de la escuela COLFAP-Pisco, institución según algunos medios habría aplicación un “cerco epidemiológico” ante un presunto brote activo de la enfermedad manos, pies y boca dentro del colegio. Como medida preventiva, se habría dispuesto la suspensión temporal de las clases presenciales desde el jueves 14 hasta el lunes 25 de mayo, desarrollándose las actividades académicas de manera virtual mediante la plataforma Classroom.

A esta situación se suma la preocupación de los padres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 355, ubicada en el sector de Casalla, distrito de Túpac Amaru Inca, quienes señalaron que existirían presuntamente cuatro casos de la enfermedad manos, pies y boca entre los menores. Los padres indicaron sentirse alarmados debido a que, hasta el momento, no se habría emitido ningún comunicado oficial por parte de la dirección del plantel respecto a la situación sanitaria que estaría afectando a la institución educativa

Asimismo, manifestaron que acudieron personalmente a dialogar con la directora Verónica Hernández Peña; sin embargo, aseguran no haber obtenido respuestas claras. La indignación continúa creciendo entre las familias, quienes afirman sentirse desprotegidas tanto por el colegio como por la UGEL Pisco, motivo por el cual muchos padres estarían optando por no enviar a sus menores hijos a clases por temor a posibles contagios.

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