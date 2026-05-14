El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud informó que en lo que va del año 2026 se han registrado seis brotes de la enfermedad mano, pie y boca en la región Ica, con un total de 25 casos confirmados. De estos brotes, cuatro ya fueron cerrados, uno permanece en seguimiento y uno es de reciente notificación.

Brotes de virus

De acuerdo con la sala situacional de brotes y otros (EVISAP), el primer brote se reportó el 17 de marzo en el distrito de Parcona, con ocho casos. Posteriormente, el 7 de abril se notificó un segundo brote en el distrito de Pisco con dos casos, mientras que el 9 de abril se confirmó un tercer brote en el distrito de Ica con cinco casos.

El 13 de abril se registró un cuarto brote en el distrito de Independencia (Pisco) con dos casos, seguido del quinto brote el 28 de abril en el distrito de San Clemente con cuatro casos. El sexto brote fue reportado el 6 de mayo en la provincia de Ica, con cuatro casos adicionales.

Según la información del sector salud, la enfermedad mano, pie y boca es una infección viral frecuente en la infancia, causada principalmente por el virus Coxsackie. Se caracteriza por fiebre, malestar general y la aparición de llagas o ampollas en la boca, así como erupciones en manos y pies. Es más común en niños menores de cinco años debido a su mayor vulnerabilidad inmunológica y al contacto frecuente en espacios como colegios y guarderías.

En la provincia de Ica, directores de dos instituciones educativas han confirmado la presencia de casos y la activación de protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del virus entre escolares.

En la I.E. San Miguel N° 23009, el director Modesto Cárdenas Roque informó que se detectaron dos casos en un aula del segundo grado, lo que motivó la implementación de clases virtuales temporales en ese salón, además de medidas de limpieza profunda, ventilación y seguimiento epidemiológico.

“Se han reportado casos y hemos tomado las medidas correspondientes. El aula afectada está en trabajo virtual por un periodo de siete a diez días, según el protocolo. Luego de ese tiempo los estudiantes pueden retornar a la presencialidad”, señaló el directivo.

Asimismo, en la I.E. Micaela Galindo de Cáceres se confirmó un caso del virus Coxsackie. El director Percy Mere indicó que se activaron los protocolos establecidos por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y la UGEL Ica, aunque aclaró que las clases continúan con normalidad al no haberse confirmado una propagación masiva dentro del plantel.

El directivo explicó que, ante la sospecha de casos, se coordinó la evaluación médica de los estudiantes y se realizaron acciones de desinfección. También señaló que se reforzaron las medidas preventivas como el lavado de manos, el uso de alcohol y la limpieza constante de aulas y servicios higiénicos.

Las autoridades educativas y de salud reiteraron el llamado a los padres de familia a acudir a los centros de salud ante la presencia de síntomas y a no enviar a los menores a clases si presentan fiebre, lesiones en la boca o erupciones en manos y pies, con el fin de evitar nuevos contagios en la comunidad escolar.

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