El ministro del Interior, José Zapata, afirmó que las cifras oficiales muestran una reducción superior al 23% en los homicidios registrados a nivel nacional durante 2026, en comparación con mayo del año anterior.

Las declaraciones fueron brindadas luego de su presentación ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, donde expuso las estadísticas relacionadas con la criminalidad y la inseguridad ciudadana.

Mininter reporta disminución de homicidios y extorsiones

Según indicó el titular del Ministerio del Interior (Mininter), los homicidios se redujeron en 23.75% respecto al 2025.

Asimismo, aseguró que las denuncias por extorsión descendieron en 46% y los robos en 16%.

“La cifra nos indica, reitero, algo más del 23% de reducción de homicidios, que desde el año 2022 ha ido subiendo. En 2026 se le ha hecho un alto y la curva viene en tendencia a disminuir”, declaró Zapata ante la prensa.

El ministro sostuvo que estos resultados reflejan el trabajo operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la criminalidad.

Más de 5 mil bandas criminales fueron desarticuladas

Durante su exposición en el Congreso, Zapata informó también sobre la desarticulación de más de 5 mil bandas criminales y la captura de 29 mil personas con requisitoria vigente.

“El trabajo de operativos diarios, decomisos, detenciones e incautaciones nos permite seguir evaluando cómo avanzamos en esta lucha”, indicó.

El ministro agregó que uno de los objetivos de la PNP es mejorar la percepción de seguridad ciudadana mediante una mayor cercanía entre las comisarías y la población.

Tres choferes fueron asesinados en menos de 24 horas

Las declaraciones del titular del Mininter se producen en medio de nuevos hechos de violencia registrados en Lima Metropolitana y el Callao.

De acuerdo con información policial, tres conductores de transporte público fueron asesinados en menos de 24 horas en distintos puntos de la capital.

En Comas, un chofer de combi fue atacado por sicarios mientras conducía, dejando además a una pasajera herida.

En Ate Vitarte, otro conductor fue asesinado presuntamente por integrantes de la organización criminal “El Clan del Cono Norte”.

Mientras tanto, en el Callao, un tercer chofer fue atacado a balazos cuando iniciaba su jornada laboral.

Ministro admite desconocer cifra de choferes asesinados

Consultado sobre la cantidad de conductores asesinados por extorsionadores, José Zapata señaló no contar con ese dato específico.

Pese a los recientes crímenes registrados en Lima y Callao, el ministro reiteró que las cifras oficiales reflejan una tendencia de reducción en los homicidios a nivel nacional.