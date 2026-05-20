Karla Tarazona celebró recientemente su cumpleaños en compañía de Christian Domínguez, en una reunión que terminó generando diversas reacciones en el programa de Magaly Medina. La conductora opinó sobre la relación de la pareja.

En la emisión de su programa ‘Magaly TV: La Firme’, Medina señaló que uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la apariencia de la exconductora, al punto de sugerir la posibilidad de un embarazo mientras analizaba el video.

“ A mí no me llamó la atención su canje de carne ni el bailecito de Domínguez, sino más bien esa ligera pancita que mostró ahí. ¿No estará embarazada? ¿O solamente se ha pasado de sanguchitos? ”, expresó.

Sin embargo, la ‘Urraca’ también precisó que el aparente cambio en la figura de Karla podría responder a diversos factores, como el tipo de vestimenta o incluso a variaciones normales del cuerpo.

“Puede ser el pantalón, así como debajo de la cintura. No podemos apreciar bien el video. También es normal en cierta parte del mes que las mujeres estemos un poquito más hinchadas”, sostuvo.

“ De ella embarazarse sería irresponsable, sobre todo sabiendo los antecedentes del hombre con el que ella está conviviendo ”, añadió.

‘Metiche’ critica a Christian Domínguez tras confirmarse boda civil con Karla Tarazona: Él se enamora de una y de otra

Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, volvió a generar polémica luego de que se conociera que Christian Domínguez y Karla Tarazona tendrían fecha para su matrimonio. En ese contexto, el conductor de espectáculos criticó al cantante y recordó su historial sentimental marcado por infidelidades.

Villavicencio se refirió a la decisión de Karla de casarse con Christian y mencionó que la conductora ya había pasado por varias relaciones formales, incluida una unión simbólica con el propio cantante en su primera etapa juntos.

“Si ella piensa que está tomando una decisión correcta, ella ya es bien grande. Yo ya he hablado bastante sobre el tema de Christian Domínguez. Ella ya ha pasado por mucho. Si vamos contando bodas, se casó con Leonard León y se divorció; luego, con Domínguez tuvo una boda simbólica en Baradero, Cuba; luego se casó con el huevero y ahora sería una nueva boda civil, pero si cuentas son cinco bodas”, declaró para ‘Magaly TV: La Firme’.

En esa misma línea, ‘Metiche’ puso en duda la rapidez con la que la pareja habría tomado esta decisión y volvió a mencionar las infidelidades del cumbiambero, advirtiendo que, aunque su imagen pública sea favorable, en su vida privada podría incurrir en comportamientos similares a los del pasado.

“La verdad pensé que iban a esperar un tiempo más porque tú sabes que con Christian Domínguez no se sabe. Es decir, él puede portarse muy bien un tiempo y después sacar los pies del plato. Yo sé que a los dos les encantan las bodas, los matrimonios”, añadió.

Luego, lanzó una advertencia directa al líder de La Gran Orquesta Internacional, pidiéndole que mantenga una conducta ejemplar con Karla Tarazona y que evite repetir conductas del pasado vinculadas a infidelidades.

“Ahora, si se van a casar el 2 de junio, que responda ahora como marido, como esposo, que se porte bien y que demuestre que tiene los pantalones bien puestos; sobre todo, superar lo que en el pasado hizo: que él se enamora de una, se enamora de otra; empalma una relación, empalma otra, y no, pues”, sentenció.