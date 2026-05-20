Tras acudir a la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, el ministro del Interior, José Zapata Morante, sostuvo que los ataques registrados recientemente en el rubro de transportes estarían relacionados principalmente con unidades informales.

El titular del Mininter señaló que los hechos delictivos afectan en varios casos a combis y otros servicios fuera del sistema formal.

“Estos atentados se están dando contra el transporte informal, combis, en algunos casos. Esta situación nos lleva también a mirar este espacio (el informal). Es una dinámica constante en la que estamos luchando”, declaró.

Durante su presentación, el ministro también fue consultado sobre la cantidad de conductores asesinados por extorsiones y cobro de cupos en lo que va del año. Sin embargo, reconoció que no contaba con la cifra exacta de transportistas víctimas de homicidio.