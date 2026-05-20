Un vehículo del Corredor Morado quedó envuelto en llamas la noche de este martes en el cruce de las avenidas Ampliación Este y Fernando Wiese, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El hecho generó preocupación entre vecinos y conductores que transitaban por el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio comenzó alrededor de las 7:45 p. m. Hasta el lugar acudieron varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para controlar el fuego y evitar que alcance a otros vehículos cercanos.

A raíz de la emergencia, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que los buses del Corredor Morado modificaron temporalmente su recorrido por la avenida Central en ambos sentidos.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional cerraron parcialmente el tránsito vehicular para facilitar las labores de atención.