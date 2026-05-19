La ministra de Educación, María Esther Cuéllar, se presentó este martes ante la Comisión de Educación del Congreso para informar sobre los conflictos registrados en distintas universidades públicas del país. La sesión también contó con la participación del director ejecutivo de Pronabec.

La titular del sector fue convocada debido a las protestas que continuan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de Jaén. Ambos casos están relacionados con reclamos estudiantiles y cuestionamientos a decisiones vinculadas con la administración universitaria.

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La ministra de Educación, María Esther Cuadros, se presenta ante la comisión del Congreso por situación en la Universidad San Marcos y las becas estudiantiles



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¿Qué dijo sobre la toma de San Marcos?

Durante su participación en el Parlamento, la ministra recordó que las universidades públicas cuentan con autonomía institucional. En ese sentido, sostuvo que el Ministerio de Educación no puede intervenir directamente en las decisiones internas de dichas casas de estudio.

Pese a ello, señaló que el sector viene realizando coordinaciones para evitar afectaciones contra estudiantes y docentes en medio de las movilizaciones. Las protestas en San Marcos se mantienen debido al rechazo de un sector estudiantil al proyecto de ley que impulsa la reelección de rectores.

¿Cuál es la situación en la Universidad Nacional de Jaén?

La ministra también fue consultada por el conflicto registrado en la Universidad Nacional de Jaén, en Cajamarca, donde estudiantes mantienen tomada la universidad desde hace cuatro días. La protesta se originó por la suspensión del servicio de comedor universitario desde el inicio del ciclo académico en marzo.

La medida afecta a más de 450 alumnos que dependían de este beneficio para continuar sus estudios. Los estudiantes sostienen que la falta del comedor perjudica principalmente a jóvenes de bajos recursos y provenientes de otras localidades.

Durante la sesión en el Congreso, la titular del Minedu explicó que el proceso de contratación para restablecer el servicio avanzó durante las últimas semanas. Según detalló, la buena pro fue entregada el pasado 4 de mayo.

Sin embargo, indicó que una de las empresas presentó una apelación el 15 de mayo, motivo por el cual el procedimiento permanece pendiente de resolución. Mientras tanto, los universitarios continúan a la espera de una solución definitiva por parte de las autoridades.

La propia Universidad Nacional de Jaén reconoció retrasos en el proceso administrativo relacionado con la contratación del comedor universitario. Además, las autoridades informaron que se iniciaron investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades por las demoras registradas.

¿Qué dijo el Pronabec sobre la suspensión de becas?

En la misma sesión participó el director ejecutivo de Pronabec, Enrique Roberto Kocyen Chon quien brindó detalles sobre el financiamiento de los programas Beca 18 y Generación Bicentenario. El funcionario reiteró que los actuales beneficiarios continuarán recibiendo sus becas con normalidad.

Asimismo, recordó que anteriormente ya había advertido sobre la falta de presupuesto para nuevas convocatorias. En esta ocasión, informó que la entidad solicitó 18 millones de soles para Beca 18 y otros 14 millones destinados al programa Generación Bicentenario.

El representante de Pronabec también señaló que ya se realizó una transferencia de 100 millones de soles al sector. Con esos recursos, se busca garantizar la continuidad de los programas educativos dirigidos a estudiantes de alto rendimiento y bajos recursos económicos.

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