La noche del domingo 17 de mayo estuvo marcada por brutales accidentes de tránsito registrados en distintos puntos de la provincia de Ica, ambos protagonizados por conductores que manejaban en estado de ebriedad, según confirmaron los resultados de dosaje etílico. Los hechos dejaron personas heridas y destrozos en los vehículos.

Conductora ebria

Uno de los accidentes ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en la antigua Panamericana Sur, en el sector Villa de Valverde, en el distrito de Los Aquijes (Ica). La camioneta marca Changan, de placa VCB-604, conducida por la funcionaria de la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario e ingeniera civil Madeleyda Rojas Pariona, colisionó contra un vehículo Volvo plateado de propiedad de Rogger Garibay Villafuerte, que circulaba en sentido contrario.

Según testigos, la conductora presentaba visibles síntomas de ebriedad y posteriormente el dosaje etílico confirmó 2.83 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras el fuerte impacto frontal, la camioneta perdió el control y terminó cayendo y volcándose dentro del río Ica, a una profundidad aproximada de cinco metros. A pesar de la gravedad del accidente, no se reportaron víctimas fatales.

La Policía Nacional intervino en el lugar y puso a disposición del Ministerio Público a Rojas Pariona para determinar su situación legal. Vecinos del sector señalaron además que la zona se ha vuelto peligrosa debido a las obras de los nuevos muros del río y al retiro parcial de la carpeta asfáltica, sumado a la poca iluminación existente en el lugar.

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