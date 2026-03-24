Un accidente de tránsito se registró la tarde del domingo 22 de marzo en el sector de Pueblo Joven Señor de Luren, en la provincia de Ica, luego de que un conductor en presunto estado de ebriedad perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra una vivienda de adobe.

Derribó pared

El accidente ocurrió aproximadamente a las 4:40 de la tarde. El implicado fue identificado como Darío Marquina Huarcaya, de 48 años, quien conducía un vehículo Hyundai i10 de color gris, con placa C7G-067. Según la información policial, el conductor presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol al momento del accidente.

La fuerza del impacto provocó daños en la estructura de la vivienda, perforando una de las paredes de adobe. Personal de la Policía Nacional y del Serenazgo de la Municipalidad de Ica acudieron de inmediato para atender la emergencia y evaluar los daños.

El conductor fue trasladado a la Comisaría de Ica para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos de consideración, únicamente daños materiales en la propiedad afectada.

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