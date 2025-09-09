Sucedió en el asentamiento El Obrero en la provincia de Sullana
Una moderna camioneta terminó empotrada en una vivienda ubicada en el asentamiento El Obrero, en la . Afortunadamente solo se registraron daños materiales.

Ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde del lunes 8 de setiembre, cuando el vehículo marca Renault, color blanco de placa de rodaje D0G-667, derribó parte de una pared de ladrillo y se introdujo en la vivienda en la transversal Andrés Garrido.

En la casa reside Eduarda Mena Imán, de 56 años, quien refirió que ella alquila el inmueble y no se encontraba ahí y acudió tras ser alertada por los vecinos que señalaron que el conductor de la camioneta fugó de la zona.

