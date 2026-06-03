La contaminación de la microcuenca del río Yuracyacu, en el distrito de Pariahuanca, continúa golpeando a decenas de familias dedicadas a la crianza de truchas. Tras la mortandad de aproximadamente 2.5 millones de peces, los productores buscan reactivar su actividad económica con apoyo de las autoridades regionales y nacionales.

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Junín viene gestionando la entrega de ovas y alevinos para que los piscigranjeros puedan reiniciar la producción. Como parte de estas acciones, representantes regionales participaron en una reunión en Lima junto a la congresista Ruth Luque y productores afectados, donde se expusieron las principales necesidades del sector.

Paralelamente, la Dirección Regional de Energía y Minas informó que mantiene acciones de fiscalización en la zona de influencia del río Yuracyacu. Según reportó, ocho inscritos en el REINFO fueron observados por no desarrollar actividad minera y seis operaciones recibieron observaciones ambientales y técnicas, mientras que también se dispuso la paralización de dos actividades de beneficio y la suspensión de un registro vinculado a una empresa minera.