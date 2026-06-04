El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que 587 observadores internacionales, integrados en 23 misiones electorales y organismos de asistencia técnica, participarán en la segunda vuelta presidencial programada para este domingo 7 de junio.

Para ello, la institución ha dispuesto medidas destinadas a facilitar el desplazamiento de las delegaciones y garantizar su acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Los observadores se distribuirán en distintas regiones del país para supervisar el desarrollo de la jornada electoral. Entre las misiones invitadas figuran las de la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación de Organismos Electorales Mundiales (A-WEB), el Centro Carter y Capel , entre otras organizaciones internacionales.

Asimismo, participarán entidades de asistencia técnica como las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, además de IDEA Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC).

Durante su permanencia en el Perú, las delegaciones sostendrán reuniones con autoridades electorales, organizaciones políticas, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil.

El JNE destacó que la observación electoral constituye una garantía para la transparencia y legitimidad de los comicios, al permitir evaluaciones independientes sobre el desarrollo del proceso y la formulación de recomendaciones basadas en información verificada.