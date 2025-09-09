Dieciocho meses de prisión preventiva se les dictó a cinco exfuncionarios de la gestión del exgobernador regional Servando García Correa y a cinco integrantes del Consorcio Hospital Piura, quienes serían presuntos integrantes de “Los Sanitarios de la Corrupción”, investigados por la obra de “Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Huarmaca, en Huancabamba”.

El juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Christian Azabache Vidal, declaró fundado el pedido de prisión preventiva solicitado por el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Piura.

De esta manera, los exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura que afrontarán su proceso internados en un establecimiento penitenciario son Saúl Labán Zurita (exgerente de Infraestructura), Wilmer Vise Ruiz (ex gerente de Infraestructura), Andrés Palomino Rosales (ex director general de Construcción), Rodolfo Jiménez Vílcherrez (ex director d Obras), y Shirley Sarango Ramos ex directora de la Oficina de Programación y Seguimiento de contratos de Inversión).

Del mismo modo, esta medida fue impuesta para Miriam Acuña Tenorio, Diego Quispe Centurión, Arturo Delgado Vizcarra, Walter Mendoza Paulini, e Ilich Sumarriva Lezama, quienes forman parte del consorcio que tuvo a cargo la ejecución y supervisión de la obra, respectivamente.

Al exdirector general de Construcción y Obras, N.C.A.B.Q., se le dictó comparecencia con restricciones, así como pagar una caución de S/50 000. La Fiscalía ha apelado esta decisión, solicitando también su prisión preventiva.

Ellos son investigados por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.

El juzgado emitió las órdenes de captura nacional e internacional.