Transfieren presupuesto para mejoramiento de carretera en La Arena

Cerca de 50 mil habitantes del distrito de La Arena serán beneficiados con el mejoramiento de la carretera que une Loma Negra, Santa Elena y Casagrande.

En esta obra se invertirá S/8 millones 617 mil que dinamizará el transporte, la economía local y el acceso a servicios esenciales. El dinero fue transferido por el Gobierno Regional de Piura.

La autoridad edil, Venancio Risco Juárez, expresó su agradecimiento al gobernador por priorizar esta vía que permitirá integrar a las comunidades ubicadas en la margen derecha del río Piura. “Ya estamos preparando el proceso para convocar la obra y hacer realidad un sueño esperado por nuestros vecinos”, dijo Risco.

La carretera de casi 7.5 kilómetros será asfaltada y conectará a caseríos como Alto de Los Mechato, Pampa Chica, Vichayal, Río Viejo, Pampa Silva, Alto Carrillo, Alto de La Cruz, El Milagro, además de Santa Elena, Casagrande y Loma Negra. Estas localidades tendrán una vía en mejores condiciones para el transporte diario de familias, escolares y agricultores.

Risco Juárez destacó que la obra dará un impulso a la agricultura, pues permitirá a los productores trasladar con mayor facilidad sus cosechas de algodón, arroz, frejol y maíz hacia Piura y otros mercados. También beneficiará a comerciantes y compradores de otras regiones que llegan a la zona para adquirir estos productos, generando mayor dinamismo económico.

