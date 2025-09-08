Cerca de 50 mil habitantes del distrito de La Arena serán beneficiados con el mejoramiento de la carretera que une Loma Negra, Santa Elena y Casagrande.

En esta obra se invertirá S/8 millones 617 mil que dinamizará el transporte, la economía local y el acceso a servicios esenciales. El dinero fue transferido por el Gobierno Regional de Piura.

La autoridad edil, Venancio Risco Juárez, expresó su agradecimiento al gobernador por priorizar esta vía que permitirá integrar a las comunidades ubicadas en la margen derecha del río Piura. “Ya estamos preparando el proceso para convocar la obra y hacer realidad un sueño esperado por nuestros vecinos”, dijo Risco.

La carretera de casi 7.5 kilómetros será asfaltada y conectará a caseríos como Alto de Los Mechato, Pampa Chica, Vichayal, Río Viejo, Pampa Silva, Alto Carrillo, Alto de La Cruz, El Milagro, además de Santa Elena, Casagrande y Loma Negra. Estas localidades tendrán una vía en mejores condiciones para el transporte diario de familias, escolares y agricultores.

Risco Juárez destacó que la obra dará un impulso a la agricultura, pues permitirá a los productores trasladar con mayor facilidad sus cosechas de algodón, arroz, frejol y maíz hacia Piura y otros mercados. También beneficiará a comerciantes y compradores de otras regiones que llegan a la zona para adquirir estos productos, generando mayor dinamismo económico.