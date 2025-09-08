La Contraloría advirtió que, en la municipalidad distrital de Salitral, provincia de Morropón, en la región Piura, la documentación que sustenta la distribución de combustible de la comuna en el año 2024, presenta borrones, enmendaduras y/ o no cuenta con firma de personal responsable y, además, se abasteció con combustible (gasohol regular) a unidades vehiculares, cuya propiedad no es la mencionada entidad.

De acuerdo con el informe 022-2025-2-0452, en la visita realizada el 27 de mayo de 2025 a la municipalidad de Salitral, recibieron 11 talonarios de “Vales de Combustible” referente a la documentación de la kdistribución de combustible durante el periodo 2024.

La comisión advirtió que, respecto a la distribución de combustible diesel, se advierten vales de combustible que presentan borrones, enmendaduras y/o no cuentan con la firma del personal responsable, en el ítem correspondiente a cantidad de combustible.

El informe de Contraloría revela que el vale de combustible N° 001467, del 18 de julio de 2024 de la Oficina de Administración - Unidad de Abastecimientos, se emitió sin la firma del responsable de almacén. Por su parte, el vale de combustible N° 001477, del 25 de julio de 2024, se emitió por la cantidad de 18 galones, sin embargo, se advierte que el ítem denominado “CANT.”, referente a la cantidad de combustible otorgado al operador, este documento presenta enmendaduras.

“Sumado a ello, se advierte que, en algunos vales, la firma consignada en el ítem correspondiente al operador de la unidad vehicular a abastecer no coincide con el nombre de la persona que aparece como firmante”, dice el informe de Contraloría.

Además, descubrieron que se habría abastecido de combustible a las motos de placa 6413-MP, 2780-7F y 4590-MP por un total de 202.5 galones, unidades vehiculares que no son de propiedad de la comuna distrital de Salitral.