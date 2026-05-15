Agentes de la Comisaría PNP Andrés Avelino Cáceres detuvieron a un sujeto acusado de estafar a un ciudadano bajo la modalidad conocida como “pepitas de oro”, en inmediaciones de la avenida Los Incas con Daniel Alcides Carrión, en el Cercado de Arequipa.

Según información policial, el detenido habría convencido a la víctima de entregar dinero a cambio de supuestas piezas de oro de valor. Bajo ese engaño, el agraviado realizó retiros bancarios por un total de S/6 000.

Al darse cuenta de que había sido estafado, la víctima solicitó apoyo policial de inmediato. Tras el accionar de los efectivos, se logró capturar a uno de los presuntos involucrados y recuperar la totalidad del dinero sustraído.

Asimismo, se incautaron las supuestas “pepitas de oro”, las cuales fueron embaladas y lacradas conforme a ley como evidencias del caso.

La Policía exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a personas que ofrecen negocios fáciles o venden oro o joyas en la vía pública.