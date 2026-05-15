La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa inició una investigación preliminar contra las responsables de un local de masajes del Cercado por el presunto delito de favorecimiento a la prostitución.

El caso se originó tras la intervención policial al establecimiento “Velvet”, en la oficina 125 de la Galería Unión Mercaderes, realizada el último 13 de mayo luego de que transeúntes alertaran sobre presuntas actividades de prostitución clandestina en el lugar.

Durante la operación, efectivos del Departamento de Investigación Contra la Trata de Personas hallaron a una persona manteniendo relaciones sexuales al interior del local. La recepcionista fue detenida en ese momento.

Posteriormente, una mujer que se presentó como propietaria del negocio también quedó comprendida en la investigación.

Al respecto, el fiscal adjunto provincial Jonathan Nicolás Mollo Huanca, a cargo del caso, dispuso la incautación de equipos celulares, reconocimientos médico-legales y verificaciones domiciliarias, entre otras diligencias orientadas a esclarecer los hechos.