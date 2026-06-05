Más de 656 mil huanuqueños acudirán a las urnas en la segunda vuelta presidencial

En cumplimiento del cronograma electoral, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco inició el despliegue del material electoral para la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026 hacia los 177 locales de votación habilitados en las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea.

Desde las primeras horas del día, las unidades de transporte partieron desde la sede de la ODPE trasladando material electoral y personal operativo hacia las zonas más alejadas de la jurisdicción. Los primeros envíos tuvieron como destino los centros poblados de Santa Virginia en el distrito de Panao, provincia de Pachitea; así como el centro poblado de Antonio Mansilla Minaya en el distrito de Chaglla-Pachitea. Estas rutas fueron priorizadas debido a su distancia, con el fin de garantizar la llegada oportuna del material electoral. El despliegue culminará de manera progresiva hacia el resto de las localidades.

TRES COMPONENTES

Cada paquete electoral ha sido organizado en tres componentes: instalación, sufragio y escrutinio. Estos contienen cédulas de votación, padrón electoral, actas, útiles de mesa, sobres de seguridad, material de señalización, así como manuales e instructivos dirigidos a miembros de mesa y personeros, entre otros elementos necesarios para el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

El traslado del material se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y cuenta con el resguardo permanente de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acompañan las unidades de transporte hasta su entrega en los respectivos locales de votación. Asimismo, representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) supervisan el operativo para garantizar su transparencia y legalidad.

EN TRES PROVINCIAS

En las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea se encuentran habilitados 341 493, quienes ejercerán su derecho al voto en 1198 mesas de sufragio distribuidas en 177 locales de votación. La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Con este operativo, la ODPE Huánuco avanza en la ejecución de las actividades logísticas previstas para asegurar la distribución oportuna del material electoral en toda su jurisdicción, contribuyendo al normal desarrollo de la Segunda Elección Presidencial 2026.