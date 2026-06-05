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Este domingo 7 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera, los peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2031. Los candidatos que disputan la segunda vuelta electoral son Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

En el departamento de Huánuco se encuentran habilitados 656 517 electores, quienes podrán emitir su voto en alguno de los 384 locales de votación dispuestos para esta jornada electoral.

HORARIOS

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de organizar la segunda elección presidencial, informó que el horario de votación será de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El organismo electoral confirmó que para esta segunda vuelta se ha reasignado el local de votación que funcionó el 12 de abril en Instituto Superior Sabio Nacional Antúnez de Mayolo del distrito de Huánuco a la Institución Educativa Héroes de Jactay.

La ONPE recomendó a los electores consultar previamente su local de votación para evitar contratiempos y facilitar el desarrollo ordenado del proceso electoral.