Un terminal terrestre informal que operaba en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero fue clausurado esta mañana durante un operativo realizada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). El establecimiento pertenecía a la empresa Perú Bus Kley y no tenía autorización para brindar este tipo de servicio.

Durante la intervención, los fiscalizadores encontraron en el local un vehículo con pasajeros listo para realizar transporte hacia otra región sin contar con los permisos exigidos por ley. Debido a ello, la entidad inició el procedimiento sancionador correspondiente contra los responsables.

Clausuran terminal informal en José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. (Foto: Sutran)

De acuerdo con la Unidad Desconcentrada de Arequipa, una de las faltas detectadas corresponde a la operación de un terminal terrestre sin certificado de habilitación técnica. Esta infracción contempla una multa del 50 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 2 mil 750 soles, además, de la clausura del establecimiento.

La segunda infracción está relacionada con el uso de un vehículo no autorizado para prestar servicio de transporte terrestre. Esta falta es considerada muy grave por el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y sancionada con una multa equivalente a una UIT, 5 mil 500 soles.

En medio del operativo, una persona intentó retirar las placas de rodaje de la unidad intervenida con la finalidad de evitar su identificación. Pese a ello, el personal de la Sutran logró registrar la información del vehículo y continuar con las acciones de fiscalización.