El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, aseguró que la Cancillería desplegará todos los esfuerzos necesarios para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta electoral en el exterior, con el objetivo de que todas las mesas de votación puedan instalarse y atender a los ciudadanos peruanos residentes fuera del país.

Durante una visita al Centro de Monitoreo de Votación en el Exterior, instalado en la sede de la Cancillería, el canciller destacó la importancia de la campaña “Tu voto cruza fronteras”, impulsada para promover la participación electoral de los peruanos en el extranjero.

Asimismo, señaló que la principal prioridad es evitar que alguna mesa de sufragio quede sin abrir.

Pareja explicó que los consulados han coordinado previamente con los miembros de mesa y cuentan con personal voluntario para cubrir eventuales ausencias, a fin de garantizar el funcionamiento de los locales de votación y agilizar el proceso electoral.

Asimismo, indicó que el Centro de Monitoreo permitirá recibir información en tiempo real sobre la instalación de mesas, el desarrollo de la votación, el avance del escrutinio y cualquier incidencia que pueda registrarse durante la jornada.

El sistema operará de manera ininterrumpida durante 24 horas, en cuatro turnos de trabajo, desde el mediodía del sábado hasta la culminación del proceso electoral.