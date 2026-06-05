Un tráiler que transportaba una carga de cebolla se despistó la mañana de este viernes en la zona de la quebrada El Toro, en la carretera Panamericana Sur, provincia de Camaná.

Según información preliminar, el conductor habría perdido el control de la unidad por causas que aún no han sido determinadas, quedando fuera de la vía. Pese a la magnitud del accidente, no se registraron personas heridas, solo daños materiales.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional de Carreteras del peaje de Camaná, quienes brindaron auxilio al conductor y aseguraron la zona para evitar mayores riesgos en la transitada vía.

Asimismo, se contó con el apoyo de una grúa de la concesionaria Covinca, que permitió retirar la unidad y recuperar parte de la normalidad en el tránsito vehicular. Este hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los transportistas en este sector de la Panamericana Sur, considerado de alta peligrosidad por su geografía y condiciones.