La apresurada salida de la comitiva encabezada por el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, generó momentos de tensión e indignación en el distrito de Bella Unión, provincia de Caravelí, luego de que pobladores los recibieran con pancartas en mano por obras pendientes y compromisos incumplidos.

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SALIDA APRESURADA

Según los manifestantes, la maniobra puso en riesgo a personas que se encontraban en la zona, entre ellas padres de familia del centro educativo inicial Josefina Taya Vizcardo, de la I.E. Ismael Contreras y del Instituto Superior de Bella Unión, que aguardaban la llegada de las autoridades con pancartas.

De acuerdo con los pobladores, algunos vehículos abandonaron el lugar de forma apresurada, poniendo en peligro incluso a una madre y su pequeña hija, quienes sostenían un cartel exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades.

OBRAS NO TERMINAN

Al respecto, el alcalde distrital, Richard Vega Taipe, expresó su malestar al señalar que no fue informado oficialmente sobre la llegada del gobernador de Arequipa ni del consejero regional por Caravelí, pese a que personal ya se encontraba en el distrito desde el día anterior.

Entre los principales reclamos figura la obra del canal de riego y la bocatoma, proyecto de importante inversión que, según la autoridad edil, aún no habría sido entregado formalmente y presentaría observaciones que afectan a los agricultores de la zona.

Por su parte, los manifestantes recordaron que estas instituciones educativas fueron visitadas anteriormente por el gobernador regional, cuando se anunció la ejecución. No obstante, solo se financió la elaboración de los expedientes técnicos, sin asignarse hasta ahora recursos para las obras.

La protesta también encendió las alarmas políticas. Los ciudadanos cuestionaron que la visita podría buscar votos para las próximas elecciones, ya que el consejero regional tendría en la mira una candidatura, mientras que su padre aspira a un curul en Bella Unión.