Municipalidad inicia obra de mejoramiento vial en Cotahuasi

La Municipalidad Provincial de La Unión inició la obra de mejoramiento de la vía urbana de Pampas de Aymaña en el distrito de Cotahuasi. El trabajo empezó con la ceremonia de colocación de la primera piedra, con el fin de mejorar condiciones de tránsito para los pobladores y vehículos.

La intervención contará con una inversión de 965 mil soles y será ejecutada por el Consorcio F & M en un plazo de 60 días calendario.

De acuerdo con el subgerente de Infraestructura de la comuna provincial, el proyecto contempla la construcción de 2 mil 933 metros cuadrados de pavimento rígido y 453 metros cuadrados de veredas. Asimismo, se ejecutarán rampas vehiculares, sardineles y trabajos de señalización para garantizar una circulación más segura y ordenada.

La obra también incluye la reposición de cajas de agua y desagüe que se encuentren comprometidas dentro del área de intervención, además de la implementación de áreas verdes y la plantación de árboles ornamentales que contribuirán a mejorar el entorno urbano.

Según el cronograma establecido, los trabajos deberán concluir en agosto próximo.