Protesta en Socabaya por retrasos en entrega del colegio Felipe Santiago Salaverry

Los padres de familia del colegio Felipe Santiago Salaverry, en el distrito de Socabaya, protestaron esta mañana en la municipalidad distrital para exigir la entrega de la nueva infraestructura educativa, cuya ejecución presenta constantes retrasos desde el año pasado.

Sin embargo, los funcionarios de la Municipalidad de Socabaya informaron que el plantel no puede ser utilizado debido a una deuda pendiente con Sedapar por el consumo de agua generado durante los años que duró la construcción. La funcionaria de Desarrollo Urbano indicó además que la obra ya se encuentra terminada al 100 %.

Los padres cuestionaron esta situación y demandaron una solución inmediata, debido a que aproximadamente 500 escolares estudian en condiciones precarias desde el 2024. A la fecha, los alumnos acuden a los ambientes precarios en el sector de Osccollo, en aulas de madera donde deben soportar altas temperaturas, además de problemas de inseguridad y dificultades de transporte.

Según recordaron los manifestantes, inicialmente la entrega del colegio estaba prevista para el 2025; sin embargo, tras varias postergaciones, la última fecha anunciada por el alcalde Roberto Muñoz fue el 15 de febrero de este año, plazo que tampoco se cumplió.

La protesta se tornó tensa cuando personal de serenazgo impidió el ingreso de los padres a la sede municipal. Los manifestantes reclamaban la presencia del alcalde de Socabaya, Roberto Muñoz, para obtener una respuesta directa sobre la entrega del colegio.