La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) anunció la pavimentación con concreto de la avenida Jesús de Nazareth, ubicada a pocos metros del centro histórico de la ciudad. Esta vía suele quedar anegada cuando hay lluvias fuertes.

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“Se viene elaborando un expediente técnico para que al menos dos cuadras tengan concreto”, aseveró el alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez.

Tras escuchar al gerente de Gestión del Riesgo y Desastres, Richard Asmad Benites, la autoridad edil señaló que esta avenida cuenta con cuatro buzonetas para almacenar y evacuar aguas pluviales y evitar que en el futuro se generen nuevos aniegos.

Según Reyna, a través de ANIN, se viene coordinando de manera independiente el proyecto de drenaje pluvial para la capital liberteña.

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