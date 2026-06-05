La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) anunció la pavimentación con concreto de la avenida Jesús de Nazareth, ubicada a pocos metros del centro histórico de la ciudad. Esta vía suele quedar anegada cuando hay lluvias fuertes.
“Se viene elaborando un expediente técnico para que al menos dos cuadras tengan concreto”, aseveró el alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez.
Tras escuchar al gerente de Gestión del Riesgo y Desastres, Richard Asmad Benites, la autoridad edil señaló que esta avenida cuenta con cuatro buzonetas para almacenar y evacuar aguas pluviales y evitar que en el futuro se generen nuevos aniegos.
Según Reyna, a través de ANIN, se viene coordinando de manera independiente el proyecto de drenaje pluvial para la capital liberteña.
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