Cincuenta días después de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó el conteo de votos en La Libertad y definió al senador y a los siete diputados que representarán a la región en las dos cámaras que tendrá el Congreso a partir del 28 de julio.

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Se impusieron

En los comicios del 12 de abril, los liberteños le dieron el respaldo a Fuerza Popular. Su candidata presidencial Keiko Fujimori obtuvo 188,993 votos (20.250% de apoyo del electorado). La representante de Fuerza Popular se impuso en seis de las doce provincias de La Libertad: Trujillo, Virú, Pacasmayo, Gran Chimú, Chepén y Ascope.

Esto hizo que ese partido político gane tres escaños en la Cámara de Diputados: Gilmer Trujillo Zegarra, Leticia Leiva Baylón y Geanmarco Quezada Castro.

Tras confirmarse los resultados al 100%, Quezada Castro aseguró que una de sus prioridades desde el Parlamento será “legislar para poner orden y mejorar la seguridad ciudadana no solo en la región La Libertad sino en el país”.

La victoria fujimorista también se vio reflejada en la elección de senadores. Este partido se quedó con el único cupo que tenía La Libertad en la cámara alta. Quien se sentará en ese escaño será Víctor Flores Ruiz, actual congresista liberteño.

Representación

El conteo al 100% de la ONPE ha permitido establecer que otros cuatro partidos también tendrán representación en el nuevo Legislativo.

Marino Lavado Leyva, de Juntos por el Perú, obtuvo un escaño, al igual que Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular. En esta lista también figuran Nora Llaque Linares, del partido del Buen Gobierno, y Demetrio Valqui Calderón, del partido Cívico Obras.

Hay que indicar que el senador al igual que los siete diputados electos tomarán posesión de sus cargos el 28 de julio. Ellos estarán durante el periodo 2026-2031.