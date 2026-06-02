Un padre de familia es investigado por agredir físicamente a su hija adolescente en plena vía pública en la ciudad de Trujillo, luego de descubrir que la menor había asistido a un evento masivo sin autorización de sus progenitores.

El hecho ocurrió en los exteriores de un establecimiento donde se desarrollaba una actividad denominada “Fiesta School” y fue registrado en video por asistentes que presenciaron la escena.

Las imágenes muestran al hombre golpeando a la adolescente con una correa mientras la menor gritaba pidiendo ayuda.

Agresión quedó registrada en video

Según información preliminar, el padre interceptó a la adolescente cuando salía del evento y procedió a agredirla físicamente en plena vía pública.

Testigos señalaron que el hombre utilizó una correa para castigar a la menor durante varios segundos antes de obligarla a subir a una camioneta.

En las imágenes también se observa a una mujer que acompañaba al agresor y que recogía las pertenencias que la adolescente dejó caer durante el incidente.

La difusión del video generó una fuerte reacción en redes sociales y motivó la intervención de distintas instituciones del Estado.

Defensoría y Ministerio de la Mujer condenan el hecho

La Defensoría del Pueblo rechazó públicamente la agresión y solicitó la identificación inmediata del responsable para que se inicien las acciones legales correspondientes.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que intervino de oficio y presentó una denuncia ante la comisaría correspondiente con el objetivo de garantizar la protección de la adolescente.

La entidad indicó que se adoptarán medidas para salvaguardar la integridad física y emocional de la menor.

Fiscalía y Policía investigan el caso

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar plenamente a los involucrados y ubicar la camioneta utilizada durante el incidente.

Asimismo, la Fiscalía Provincial de Familia realizará diligencias para verificar la situación actual de la adolescente y determinar si corresponde dictar medidas de protección.

Las autoridades también coordinarán evaluaciones médicas y psicológicas para conocer el estado de salud de la menor y establecer la magnitud de las afectaciones ocasionadas por la agresión.

Evento en Huanchaco registró problemas de aforo y seguridad

El caso se produjo tras la realización de la denominada Fiesta School, evento efectuado en un local ubicado en el distrito de Huanchaco.

De acuerdo con reportes preliminares, la actividad presentó problemas de control y exceso de aforo.

Las autoridades señalaron que el establecimiento tenía capacidad para aproximadamente dos mil personas, pero se registraron incidentes en los accesos debido a intentos de ingreso forzado por parte de asistentes.

Durante los desórdenes, un adolescente resultó herido en una pierna tras la caída de una estructura metálica.

La municipalidad correspondiente inició acciones de fiscalización para determinar si el evento cumplía con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Violencia contra menores está prohibida por ley

La legislación peruana prohíbe toda forma de violencia física o psicológica contra niños, niñas y adolescentes, incluso cuando sea ejercida por padres o familiares.

Las autoridades recordaron que cualquier acto de agresión contra menores puede ser investigado y sancionado conforme a la ley, además de dar lugar a medidas de protección inmediatas para la víctima.