Lo que empezó como una serie de denuncias de comerciantes que recibieron billetes falsos terminó con dos personas en prisión preventiva. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Oxapampa logró que el Poder Judicial ordene cuatro meses de internamiento preventivo para los hermanos Alfredo P. M. y Jorge P. M., investigados por el presunto delito de tráfico de moneda falsa.

Las investigaciones se iniciaron luego de que cuatro comerciantes reportaran haber sido víctimas de estafa mediante el uso de billetes adulterados. Con esta información, agentes de la Policía Nacional ubicaron a los sospechosos en un hospedaje de la provincia, donde fueron intervenidos y sometidos a un registro personal.

Durante la diligencia, las autoridades hallaron dinero presuntamente falsificado entre las pertenencias de los investigados y, posteriormente, encontraron en su habitación una mochila con 71 billetes de S/50, que sumaban S/3,550. Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, entre ellos las declaraciones de las víctimas y el peritaje documentoscópico, permitieron sustentar el pedido de prisión preventiva. Ambos investigados fueron trasladados al penal de Chanchamayo mientras continúan las investigaciones.