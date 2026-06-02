Una nueva especie de planta fue identificada en la selva central del Perú por un grupo de investigadores nacionales durante trabajos científicos realizados en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén.

La especie, denominada Drymonia crassolobulata, pertenece a la familia Gesneriaceae y fue descrita recientemente en una publicación científica de la revista Darwiniana.

Hallazgo ocurrió en un área protegida de Oxapampa

El descubrimiento se produjo durante la instalación de una parcela permanente de monitoreo en el sector Abelino, dentro del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, área natural protegida administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Los investigadores identificaron características morfológicas que permitieron diferenciar la especie de otras plantas relacionadas dentro del mismo género.

Entre sus rasgos más llamativos destacan sus brácteas rojas conspicuas y sus flores de intenso color amarillo.

Investigación fue liderada por científicos peruanos

El estudio fue desarrollado por:

Rocío del Pilar Rojas Gonzáles

Rodolfo Vásquez Martínez

Jaime L. Flores Shareba

Rigoberto Rivera Camaña

Los especialistas están vinculados al Herbario Selva Central Oxapampa-HOXA y a la estación biológica del Jardín Botánico de Missouri en Perú.

La descripción científica fue publicada en la revista Darwiniana.

Investigación publicada en Darwiniana

Es una especie endémica de la selva central

Los investigadores determinaron que Drymonia crassolobulata es una especie endémica de la selva central peruana.

Hasta el momento, su distribución conocida comprende:

El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén.

Las zonas de amortiguamiento del Bosque de Protección San Matías San Carlos.

La Reserva Comunal Yanesha.

Con este hallazgo, el Perú alcanza las 225 especies registradas de la familia Gesneriaceae y el género Drymonia suma 31 especies conocidas en territorio nacional.

Proponen categorizarla como especie En Peligro

Los científicos advirtieron que la nueva especie presenta una distribución restringida y enfrenta diversas amenazas fuera de las áreas protegidas.

Entre los principales riesgos identificados figuran:

Deforestación.

Expansión agrícola.

Desarrollo de infraestructura vial.

Debido a estas condiciones, los autores proponen que la especie sea clasificada como En Peligro (EN) siguiendo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Sernanp destaca valor de las áreas protegidas

Para José Carlos Nieto, el hallazgo refleja la riqueza biológica que aún albergan los ecosistemas peruanos.

“Las áreas naturales protegidas cumplen un rol fundamental en la conservación de especies únicas y vulnerables, muchas de ellas todavía desconocidas para la ciencia”, destacó.

El funcionario señaló además que el descubrimiento evidencia la necesidad de fortalecer la investigación científica en ecosistemas montanos que aún permanecen poco explorados.