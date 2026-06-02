La segunda vuelta electoral de este domingo no solo movilizará a miles de votantes hacia los locales de sufragio, sino que también representa un escenario de riesgo potencial frente al sarampión que esta en aumento en la región.

Ante el incremento de casos en Arequipa, la jefa de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Luz Santillán, recomendó a la población vacunarse, evitar permanecer en lugares con aglomeración y usar mascarilla, sobre todo en terminales y unidades de transporte público.

Santillán informó que hasta el momento Arequipa registra 13 casos confirmados de sarampión. De ellos, siete son importados y el resto corresponden a contagios locales. Aunque la enfermedad no se ha expandido de forma explosiva como en Puno, la especialista advirtió que el riesgo se mantiene por el desplazamiento constante de personas entre provincias y regiones.

La preocupación principal está puesta en la jornada electoral de este domingo, debido a que muchas personas viajarán hacia sus lugares de votación o permanecerán por varios minutos en filas y ambientes compartidos.

Por ello, pidió adoptar medidas simples, pero necesarias, para reducir la posibilidad de contagio. “La primera recomendación es vacunarse. Si una persona está resfriada, debe usar mascarilla simple. Hay que evitar lugares cerrados, votar y retirarse”, indicó Santillán.

La funcionaria explicó que el mayor riesgo no necesariamente está en el local de votación si el ambiente está ventilado, sino en los espacios cerrados o con alta concentración de personas, como terminales terrestres, combis, buses y vehículos de transporte interprovincial. En esos casos, recomendó mantener las unidades ventiladas y usar mascarilla, especialmente si el viaje es largo o se realiza durante la noche.

Dentro de pocos días también se dará inico al Mundial de Fútbol que movilizá a miles de personas. Luz Santillana también pidió adoptar medias a quienes tienen planeado acudir a la cita mundial. Los viajeros hacia las sedes en Estados Unidos, México y Canadá deben vacunarse 15 días antes de partir dado que en esos países hay casos positivos de Sarampión

SIN GRAVEDAD

Santillán precisó que la mayoría de casos confirmados en Arequipa corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años, grupo que suele movilizarse por estudios, trabajo, deporte o actividades familiares. La alta movilidad aumenta el riesgo de exposición y transmisión, especialmente cuando no se tiene el esquema de vacunación completo.

Hasta el momento, los 13 pacientes con sarampión no han presentado complicaciones graves y de ellos ocho ya culminaron su periodo de aislamiento, dos terminarán en las próximas horas y los demás lo están iniciando.