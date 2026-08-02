Una joven de 29 años acudió a la comisaría de Chincha Baja para presentar denuncia contra un sujeto por intento de violación sexual y el robo de sus pertenencias.

Denuncia policial

La víctima señala que acudió a la vivienda de su pareja, ubicada en el centro poblado Santa Rosa, y en este lugar se encontró con su cuñado. Según narra, este comenzó a agredirla verbalmente para después propinarle golpes en el cuerpo y aprovechar su fuerza para bajarle el pantalón con la intención de ultrajarla.

Ella opuso resistencia y fue arrastrada hasta un descampado en donde su agresor le quitó sus bienes de valor. Tras la denuncia se realizó un operativo policial siendo detenido el denunciado y también la pareja de la victima para las investigaciones de ley por tentativa de violación sexual y delito contra el patrimonio.

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