El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Ángela Carolina García Vivanco, dictó seis meses de prisión preventiva contra Anthony Tomas Chalco Ccallalli, procesado por los presuntos delitos contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en grado de tentativa y la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en agravio de dos personas de identidad reservada.

Grave denuncia

Según la tesis fiscal, se presume que el 2 de mayo de 2026, alrededor de las 4:00 p. m., la persona de iniciales G.C.C.I. (26) se encontraba en su dormitorio, ubicado en el distrito de Los Aquijes, cuando habría sido sorprendida por su vecino, quien, con el pantalón abajo, le habría realizado actos libidinosos. La víctima logró repelerlo mediante empujones y gritos, tras lo cual el imputado salió rápidamente del lugar.

Posteriormente, aproximadamente a las 4:30 p. m., la persona de iniciales L.V.C.I. (18), mientras descansaba en un mueble de la misma vivienda, habría sido víctima de tocamientos indebidos, ya que el imputado intentó bajarle el pantalón y la prenda íntima. Ello originó un forcejeo que culminó cuando la joven logró huir hacia el dormitorio de su hermana, retirándose finalmente el sujeto del domicilio.

Cabe señalar que, los hechos atribuidos se encuentran tipificados en el inciso 3 del primer párrafo del artículo 170° del Código Penal, que sanciona el delito de violación sexual, concordada con el artículo 16° del mismo cuerpo normativo referido al grado de tentativa. Asimismo, el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos se encuentra previsto en el artículo 176° del Código Penal, el cual reprime toda conducta que vulnere la libertad sexual sin consentimiento.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO