En el distrito de Paracas (Pisco), un adolescente futbolista 17 años, integrante del club Juventud Lircay, actual campeón de la Liga Distrital de Fútbol de Paracas y participante de la segunda etapa de la Copa Perú, fue víctima de un violento ataque perpetrado por sujetos con arma de fuego.

Tentativa criminal

El hecho ocurrió entre la 7:15 de la noche en la zona de Santa Cruz, a la altura del semáforo y del paradero con dirección hacia Pisco. Según las primeras versiones, el menor se encontraba esperando una combi para trasladarse cuando observó un vehículo aproximadamente a 200 metros; sin embargo, al notar que la unidad estaba llena, decidió retornar hacia el paradero.

Fue en ese momento cuando aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta negra, aparentemente modelo Pulsar, quienes le gritaron una amenaza mortal e intentaron interceptarlo. Al percatarse de la situación, el joven comenzó a correr y lanzó su mochila mientras intentaba escapar.

Durante la persecución se escucharon dos disparos. El menor tropezó y cayó, lo que le causó un corte en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

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