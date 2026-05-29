La violencia volvió a sacudir la provincia de Ica. La noche del 27 de mayo se registró una nueva balacera en la loza deportiva “Adolfo Donayre Jiménez”, ubicada en el sector San Joaquín, donde se desarrollaba un campeonato de fulbito.

Ataque criminal

El ataque ocurrió mientras se disputaba un encuentro deportivo y quedó registrado en una transmisión en vivo. En las imágenes se observa cómo los jugadores se encontraban en plena competencia cuando, de manera repentina, se escuchan múltiples disparos que desatan el pánico entre deportistas, asistentes y vecinos de la zona.

Según testigos, se habrían escuchado más de cinco detonaciones durante el atentado. Tras los disparos, decenas de personas corrieron desesperadamente para ponerse a salvo.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional para iniciar las diligencias correspondientes e intentar identificar a los responsables. Los agentes encontraron hasta tres casquillos durante la inspección realizada en la escena.

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