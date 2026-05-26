Un nuevo hecho de violencia criminal se registró en la provincia de Ica durante la madrugada de ayer, cuando dos jóvenes fueron atacados a balazos mientras permanecían a bordo de un taxi en un semáforo ubicado frente al Hospital Santa María del Socorro, en las inmediaciones de la avenida Sebastián Barranca.

Ataque criminal

De acuerdo con información preliminar, el atentado ocurrió aproximadamente a la 1:50 de la madrugada del lunes 25 de mayo, cuando sujetos armados que se desplazaban en motocicletas lineales interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes. Como resultado del ataque, Ali Almendra Huamán Ríos, de 24 años, recibió un impacto de bala en el abdomen.

Asimismo, un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales A.M.V., terminó herido en el brazo izquierdo tras la ráfaga de disparos. Ambos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital Socorro, donde quedaron internados bajo atención médica especializada.

Testigos indicaron que los atacantes huyeron rápidamente del lugar tras perpetrar el atentado, generando temor entre vecinos y conductores que transitaban por la zona a esa hora de la madrugada. La balacera causó momentos de pánico debido a la cercanía con establecimientos y viviendas del sector.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la escena para iniciar las diligencias correspondientes y recopilar evidencias que permitan identificar a los responsables. Entre las acciones realizadas figura la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del semáforo donde ocurrió el ataque.

Las autoridades no descartan que el atentado esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

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