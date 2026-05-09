Momentos de tensión y temor viven vecinos de la urbanización El Haras, en la provincia de Ica, debido a constantes hechos de violencia que, según denunciaron, se vienen registrando en viviendas alquiladas a ciudadanos extranjeros.

Peligro en la zona

Los residentes solicitaron la intervención urgente de la Policía Nacional luego de que este fin de semana se reportaran disparos de arma de fuego durante una presunta discusión ocurrida en plena vía pública.

De acuerdo con versiones de las familias, desde hace varias semanas se vienen realizando fiestas con consumo excesivo de alcohol que terminan en peleas y alteraciones del orden público, situación que ha generado preocupación en el sector.

La alarma aumentó la noche del sábado, cuando cámaras de seguridad captaron a un sujeto discutiendo con dos mujeres en plena calle. Segundos después, el hombre sacó un arma de fuego y realizó un disparo en dirección horizontal hacia la vía pública.

Vecinos advirtieron que el proyectil no fue lanzado al aire, sino directamente hacia la calle, poniendo en riesgo la integridad de cualquier persona que transitara por la zona en ese momento.

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