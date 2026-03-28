Dos personas resultaron heridas por impactos de bala en hechos ocurridos en diferentes puntos de la ciudad de Ica, siendo ambas trasladadas de emergencia al Hospital Santa María del Socorro. Los casos, registrados en el cercado de Ica y en el distrito de Parcona. Ambos pacientes presentan lesiones de consideración.

Ataques a balazos

El primer caso corresponde a Jeampiere Medina Malqui, de 20 años, quien fue herido mientras se encontraba libando licor junto a un grupo de amigos en las inmediaciones del parque La Esperanza. Según los reportes preliminares, el ataque habría sido perpetrado por uno de sus acompañantes. El presunto agresor fue identificado como Sebastián Reyes. Este habría utilizado un arma de fuego, ocasionándole una grave lesión en el cuerpo.

El diagnóstico médico, señala que el joven presenta una herida por proyectil de arma de fuego con ingreso por la espalda y salida por el abdomen. Además, se le detectó un trauma torácico abierto. El paciente fue atendido de inmediato en el área de emergencia. Su estado es reservado debido a la gravedad de las lesiones.

En el segundo caso, un menor de 15 años, identificado con las iniciales L.A.H.V., resultó herido en el sector Acomayo, en el distrito de Parcona. De acuerdo con testigos, el adolescente se encontraba en una reunión junto a un grupo de aproximadamente veinte personas. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron varios disparos. Uno de los proyectiles impactó directamente al menor.

El adolescente, quien reside en el distrito de La Tinguiña, fue trasladado de emergencia al Hospital Socorro, donde recibió atención médica especializada. Los médicos diagnosticaron trauma toráxico abierto por proyectil de arma de fuego y trauma abdominal cerrado. Debido a la gravedad de sus heridas, el menor quedó internado en el área de traumashock. Su evolución permanece bajo monitoreo constante.

Efectivos de la Policía Nacional se desplazaron a ambos escenarios para recabar información y ejecutar las diligencias correspondientes.

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