En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, el Hospital Santa María del Socorro desarrolló una campaña de sensibilización, dirigida a los escolares. La actividad se realizó en coordinación con la institución educativa Juan XXIII, donde se promovió la prevención de esta enfermedad.

Contra la enfermedad

Como parte central de la campaña, se llevó a cabo un concurso de pancartas entre estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Los escolares elaboraron mensajes y lemas alusivos a la tuberculosis, abordando conceptos clave sobre la enfermedad. La actividad contó con la participación activa de alumnos, docentes y padres de familia. En total, se reconoció a diez ganadores, cinco por cada grado, quienes destacaron por la creatividad y contenido informativo de sus trabajos.

La jefa de la estrategia de tuberculosis del hospital, Carmen Vergel Ramírez, explicó que esta iniciativa forma parte de un trabajo continuo que se viene desarrollando en diversas instituciones educativas. Señaló que, pese al inicio reciente del año escolar, ya se han ejecutado acciones de concientización en distintos colegios.

En esa línea, la especialista anunció que, para el día central, hoy 24 de marzo, se realizará una feria informativa en las instalaciones del hospital. Esta incluirá evaluaciones médicas y exámenes gratuitos para la detección de tuberculosis. La atención se brindará desde las 8 de la mañana a toda la población interesada.

Vergel Ramírez también destacó que el tratamiento de la tuberculosis se aborda de manera integral en el hospital. Explicó que los pacientes no solo reciben atención médica, sino también apoyo psicológico y nutricional. Asimismo, se trabaja con las familias y entornos cercanos para evitar la propagación del contagio.

La especialista advirtió que la tuberculosis sigue siendo una enfermedad latente en la región Ica, con casos que persisten a lo largo del año. Indicó que cualquier persona puede verse afectada, por lo que es fundamental adoptar estilos de vida saludables. Entre los principales síntomas alertó sobre la tos persistente, pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre.

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