El Hospital Santa María del Socorro ha dado un importante paso en el fortalecimiento de su capacidad resolutiva tras la llegada de nuevos equipos biomédicos, gestionados ante el Gobierno Regional de Ica. La incorporación de esta tecnología permitirá a la institución mejorar la atención en diversas áreas, optimizando procedimientos médicos y garantizando mayor seguridad para pacientes y personal de salud.

Calidad en salud

En el nosocomio, se instaló una mesa de operaciones electrohidráulica en el Centro Quirúrgico del hospital. Este equipo representa un avance significativo, ya que ofrece mayor precisión y mejor iluminación durante las cirugías, condiciones esenciales para intervenciones complejas y de alto riesgo.

Los especialistas destacan que la nueva mesa contribuirá a reducir posibles complicaciones y permitirá un manejo más eficiente de los procedimientos quirúrgicos, beneficiando tanto a pacientes adultos como pediátricos.

Además de la mesa de operaciones, en los próximos días se espera la llegada de un conjunto de equipos que reforzarán áreas clave del hospital. Entre ellos se encuentran dispositivos para diagnóstico por imágenes, incluyendo un sistema PACS RIS y un equipo de rayos X digital con fluoroscopía, que permitirán obtener resultados más rápidos y precisos en estudios radiológicos.

Para el servicio de Emergencia y Cuidados Críticos, se recibirán ventiladores mecánicos adaptables a pacientes adultos, pediátricos y neonatales, lo que incrementará la capacidad del hospital para atender situaciones de alta demanda o emergencias médicas.

El Centro Quirúrgico también se verá fortalecido con la incorporación de dos modernas máquinas de anestesia con sistema de monitoreo avanzado y un ventilador mecánico adicional, herramientas que permiten un control más seguro y completo durante las intervenciones quirúrgicas.

VIDEO RECOMENDADO