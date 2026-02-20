El Hospital San Juan de Dios de Pisco ha reforzado su centro quirúrgico con modernos equipos biomédicos, como parte de la inversión que impulsa el Gobierno Regional de Ica para fortalecer el sistema de salud en toda la región. La iniciativa busca mejorar la calidad de la atención médica, optimizar los procedimientos quirúrgicos.

Infraestructura hospitalaria

En el marco de esta intervención, el Hospital San Juan de Dios de Pisco recibirá S/11,401,000.00 destinados a la adquisición e implementación de equipos de última generación. Esta suma forma parte de la inversión total de S/ 53,871,000.00 que se ejecutará en distintos hospitales de la región Ica, consolidando un plan integral de modernización del sector salud.

Entre los equipos recepcionados destacan lámparas quirúrgicas marca Mindray, modelo HyLED C5/C5, y mesas de operaciones marca Mindray, modelo HyBase V5 Pro, ambos con año de fabricación 2026. La incorporación de esta tecnología permitirá mejorar significativamente la iluminación y el posicionamiento de pacientes durante las intervenciones quirúrgicas, ofreciendo mayor precisión, seguridad y eficiencia a los equipos médicos.

Con estos avances, el Hospital San Juan de Dios de Pisco no solo amplía su capacidad resolutiva, sino que también refuerza la atención oportuna y especializada para la población de Pisco y sus alrededores. El personal médico podrá realizar procedimientos más complejos con mejores condiciones técnicas, reduciendo riesgos y optimizando los resultados clínicos.

VIDEO RECOMENDADO